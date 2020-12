Rabalderfestivalen blir satset på

Rabalderfestivalen i Molde er en av tre rendyrkede festivaler for barn og unge som får en betydelig økning i tilskuddet fra Kulturrådet. – Vi har skjerpet fokuset på festivaler rettet mot barn og unge og denne gruppen får særlig høy uttelling i 2021, sier Jan Ole Otnæs som leder Kulturrådets musikkutvalg for arrangør- og festivalstøtte. Kulturrådet fordelt 161 millioner i tilskudd til 160 musikkfestivaler over hele landet.