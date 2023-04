R8Me-saka første sak på Fylkestinget

Fylkestinget i Møre og Romsdal møtast denne veka, og saka om då selskapet R8Me vart kjøpt av det offentlege Fylkeshuset AS er den første saka som vert teken opp måndag.

Toppbyråkratar i fylkeskommunen skal ha handla med millionar av skattepengar nesten utan tilsyn av folkevalde, ifølgje ein rapport.

Saka har blitt sterkt kritisert av fylkestinget sitt kontrollutval, eit utval som skal sørge for at fylkeskommunen brukar skattekronene effektivt på det dei skal og at selskap dei eig og driv følgjer lova.