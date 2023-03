– Heilt skakande.

Slik er det den røynde senterpartipolitikaren Ann-Kristin Sørvik skildrar dramaet som i dag vart synleg i ein møtesal i Molde.

Ho har årevis bak seg både i kommune- og fylkespolitikken, men seier ho aldri har sett liknande til dramaet som no skjer kring det offentleg eigde selskapet Fylkeshuset AS.

I dag var det møte i kontrollutvalet i Møre og Romsdal, eit utval som skal sørge for at fylkeskommunen brukar skattekronene effektivt på det dei skal og at selskap dei eig og driv følgjer lova.

Og nett det er no det store spørsmålet.

Ann-Kristin Sørvik frå Senterpartiet sit i kontrollutvalet, og seier den pågåande saka er heilt hårreisande. – Her må nokon ta konsekvensar av kva dei held på med. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Eigedomsselskapet som kjøpte av ein kollega

Nyttårsaftan 2021 kjøpte Fylkeshuset AS 50 prosent av aksjane i selskapet R8Me for 5 millionar kroner.

Fylkeshuset AS er eit selskap styrt av tilsette i Møre og Romsdal fylkeskommune, som eig og driv Fylkeshuset i Molde, der administrasjonen til fylkeskommunen sit.

I mange år var drift og utleige av bygget, samt å drive kantina, det Fylkeshuset AS dreiv med. Fram til dei ville inn i eit IT-selskap som dreiv med berekraft.

Ho som selde aksjane i berekraftselskapet R8Me til Fylkeshuset er prosjektleiar og tilsett i Møre og Romsdal fylkeskommune.

Og alt dette skjedde utan noko vedtak i ei generalforsamling eller nokon dokumentert grunngjeving for kva Fylkeshuset ville med å eige ein del av R8Me, syner ein rapport frå analyseselskapet Deloitte.

Fylkeshuset i Molde, sjølve bygget altso, er eigd og drive av Fylkeshuset AS, og har vore det i mange år. Difor vakte det oppsikt då selskapet plutseleg kjøpte eit IT-selskap av ein annan tilsett i fylkeskommunen. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Tidobla pris på to månadar

Kvinna som selde aksjane er Ingvild Nistad. Ho er prosjektleiar for bygg og eigedom i Møre og Romsdal fylkeskommune, og har jobba mykje med berekraft.

I mai 2021 stifta ho berekraftselskapet R8Me. Ho fekk med seg ein annan aksjonær til å kjøpe halvparten av selskapet. Då kosta dette 495.000 kroner, ifølgje Sunnmørsposten.

Nistad skal so, ifølgje avisa, ha følt at det var vanskeleg å drive selskapet som privatperson ved sidan av jobben i fylkeskommunen. Ho skal ha føreslått at arbeidsgjevaren hennar kjøpte selskapet.

Då fylkeskommunen gjorde det gjennom selskapet Fylkeshuset AS to månadar seinare, hadde aksjane meir enn tidobla seg i marknadsverdi.

50 prosent av R8Me, som to månadar tidlegare hadde kosta 0,45 millionar, kosta no fylkeskommunen 5 millionar – over ti gongar so mykje.

Dette baserer seg mellom anna på ein verdirapport utarbeidd av ein uavhengig tredjepart i saka.

Men at den rapporten berre baserte seg på R8Me sine eigne prognosar over venta avkasting og ikkje utfordra desse eller stilte kritiske spørsmål, møtte sterk kritikk i kontrollutvalet.

– At der ikkje kom opp nokre varsellamper undervegs er veldig beklageleg, seier ordstyrar i utvalet, Geir Ove Vegsund (H).

Ingvild Nistad og Gudmund Olav Lode sitt svar Ekspandér faktaboks Både fylkeskommunetilsett og gründer Ingvild Nistad og dagleg leiar i Fylkeshuset AS Gudmund Olav Lode har blitt spurd om kommentarar til denne saka av NRK. Dei har båe svart ordrett det same på tekstmelding: Jeg m.fl. har inngitt skriftlige svar til rapporten. Av respekt for alle involverte er det ikkje aktuelt for meg å kommunisere via media, verken med min arbeidsgiver eller andre.

Geir Ove Vegsund (H) var ordstyrar under saka i kontrollutvalet, då utvalsleiar Hans Kjetil Knutsen (Sunnmørslista) sa seg sjølv inhabil i byrjinga av møtet. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

«Svært mangelfull styring»

Torsdag presenterte Deloitte den mykje omtalte rapporten sin for kontrollutvalet. Rapporten vart utvikla på bestilling frå fylkeskommunen sjølv.

Dei kjem med ei rekke kritikkar retta både mot korleis styringa i Fylkeshuset AS har vore drive, fylkeskommunen si manglande involvering og sjølve kjøpet av R8Me.

Deloitte meiner at eigarstyringa av Fylkeshuset AS har vore svært mangelfull og ikkje i samsvar med aksjelova, tilrådingar frå KS om kommunal eigarskapsforvalting eller fylkeskommunen si eigarskapsmelding.

Dei kritiserer også Fylkeshuset AS sitt kjøp av R8Me, spesielt fordi det ikkje vart forma nokon strategi, dokument eller vedtak som sa konkret kva Fylkeshuset AS ville med R8Me.

Bjørkelo kritiserer også Fylkeskommunen for å ikkje ha kontroll på selskapa dei har eigarskap til og seier at dei sjølve burde ha engasjert seg i selskapet dei eig ved å til dømes vere med på generalforsamlingar.

Birte Bjørkelo og Ivar Fiksdal la fram Deloitte sin rapport for Kontrollutvalet – ein rapport som kom med sterk kritikk både av leiinga av Fylkeshuset AS og fylkeskommunen sjølve som eigarar. Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

Ber om grundig gjennomgang

Kontrollutvalet vedtok einstemmig at dei vil be fylkestinget kalle inn til ekstraordinær generalforsamling og rydde opp i saka.

– Det er kome fram so mykje i denne rapporten som det må verte jobba med. Det er alt frå eigarstyring til etiske regelverk. Her er mykje å ta tak i, seier Vegsund.

Det var full semje kring borda i kontrollutvalsmøtet om at rapporten til Deloitte synte alvorlege feil som måtte gjerast noko med.

Særleg vakte diskusjonen kring rollene til dei involverte harme.

– Det er ei sak som du vert skaka av, for du ser opp til enkelte personar som jobbar i administrasjonen og i lovgjeving, at dei skal følgje lova. So oppdagar du at det slett ikkje er gjort, seier Sørvik.

– Difor tykkjer eg dette er ei hårreisande sak.

Ifølgje Vegsund vil kontrollutvalet få ein oppfølgingsplan innan midten av august frå Fylkesdirektøren for kva dei skal setje i verk for å betre det som er skildra i rapporten.

Saka er også tipsa inn til Økokrim.