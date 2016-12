For to år siden flyktet de to syrerne fra krigen i hjemlandet for å få slippe å drepe sine egne landsmenn.

Qassem Alali er fra Darra i Sør- Syria der demontrasjonene mot Assad-regimet startet for rundt seks år siden mens Ali Hasan Ali er fra Damaskus.

Qassem har studert litteratur og kommunikasjon og var IT-operatør i hjemlandet. Ali har også studert kommunikasjon og var ansatt på et offentlig IT-servicekontor i Damaskus.

Følger nyhetene

Nå går de på den videregående skolen i Sykkylven for å bli bedre i engelsk og norsk. Men de følger med på nyhetene fra hjemlandet.

– Vi holder oss våken om natten fordi vi må se og lese nyheter. Å lese om angrep og russiske fly som bomber Aleppo, og om hvordan mennesker blir drept, er veldig vanskelig, sier Ali Hasan Ali.

Begge har mistet familiemedlemmer i krigen. De har kontakt med familien av og til, mest på mobil, en sjelden gang på nettet.

– Jeg spør dem om hvordan det går og de svarer: bare bra. De gir ingen detaljer om hvordan de egentlig har det og spør isteden oss om hvordan vi har det, sier Ali Hasan Ali.

Kjempe eller flykte

Qassem Alali og Ali Hasan Ali flyktet fra Syria gjennom Tyrkia og Hellas og kom seg etter mye strev gjennom Europa til Oslo for to år siden. Deretter kom de til Ulsteinvik før de til slutt havnet i Sykkylven.

De to syrerne mener de ikke hadde noe valg, men var nødt til å flykte fra hjemlandet.

– Du er nødt til å ha en rolle i denne krigen. Alle mellom 18 og 25 år er nødt til å ha militærtjeneste. Enten må du kjempe eller flykte, og det er bedre å flykte enn å drepe et menneske fra ditt eget land, sier de to.

Håper på forandring

Krigen i Syria har vart i seks år. Verden har vært vitne til grusomme scener. Et stort antall flyktninger har kommet til Europa. De to syrerne i Sykkylven håper på fred, men også på et annet styresett.

– Jeg håper på en slutt på krigen og at det blir fred, sier Qassem Alali.

– Jeg håper det blir store endringer. Folk demonstrerte for frihet og demokrati. Etter seks år med krig vil jeg ha et nytt styresett, sier Ali Hasan Ali.