Pumpar ut vatn frå fritidsbåt

Ein fritidsbåt i Kristiansund tar inn vatn, og brannvesenet er på plass for å pumpe det ut. Fartøyet ligg ved Rensvikholmen i Kristiansund, og brannvesenet prøvar no å frakte båten til land. Ifølge 110-sentralen har dei kontroll over situasjonen.