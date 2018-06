Heilt sidan 2003 har psykologistudentar ved Eötvös Loránd University (ELTE) i Ungarn fått godkjent utdanninga si i Noreg. Men i 2016 endra Helsedirektoratet praksis, og slo fast at studentane ikkje lenger oppfylte krava for å få norsk autorisasjon.

– Vi har ulike syn på kva EØS-avtalen inneber i denne samanhengen. No har vi hatt ei utvekslingsordning som har fungert i 13 år, og så skjedde det eit brått skifte. Vi meiner difor at dette har innskrenka rettane til studentane, seier ESAs president Bente Angell-Hansen.

Hastar å få ei løysing

Bakgrunnen for saka er klager som ESA har fått frå psykologistudentar i Ungarn.

ESAs president Bente Angell-Hansen seier det hastar å få på plass ei løysing for psykologistudentane i Ungarn. Foto: Privat

– Vi håpar dette kan få fortgang i prosessen, og at vi finn ei løysing som er i tråd med reglane, og som er til det beste for studentane. Situasjonen har vore slik i over to år og det hastar å få på plass ei avklaring, seier Angell-Hansen.

Totalt gjeld dette 66 ferdigutdanna studentar og rundt 180 studentar som var under utdanning då Helsedirektoratet endra praksis.

ESA varslar samtidig at tilsynet undersøker liknande klager knytt til psykologutdanningar frå Polen, Spania, Litauen og Nederland.

– Store konsekvensar

Alexander Lundgreen er ein av studentane som klaga inn saka si til ESA. Han var ferdig utdanna i januar 2016 og hadde fått jobb i Noreg. Først sju månader etter at han søkte om lisens kom avslaget. Lundgreen las seg opp på saka og meinte at praksisendringa var ulovleg etter EØS-retten.

– Eg hadde fått jobb medan eg venta på lisens som psykolog. Lisensen kom aldri og til slutt måtte eg finne ein annan jobb.

Han seier at saka har fått store konsekvensar, både for studentane og dei som er ferdig utdanna.

– Mange har mista jobbane sine og fleire har blitt sjukemeldt på grunn av den vanskelege situasjonen dei har stått i.

Bent Høie har lansert eit kvalifiseringsprogram som skal gi psykologistudentane i Ungarn norsk autorisasjon. Men programmet gjeld ikkje alle studentane. Foto: Berit Roald / NTB scanpix

I mai lanserte helseminister Bent Høie eit kvalifiseringsprogram for dei studentane som fullførte, eller starta på masterutdanninga, før godkjenningspraksisen blei endra. Studentane som var i starten av utdanningsløpet då endringa trådde i kraft, får ikkje det same tilbodet.

Maria Skarpaas Andresen er akkurat ferdig med ein bachelor i psykologi ved universitetet i Ungarn. Ho er blant studentane som ikkje kan nytte seg av tilbodet frå Høie, og er glad for at ESA no støttar deira synspunkt.

– Eg er veldig letta. Eg håper at vi kan gå tilbake til den ordninga som var fram til 2016, seier ho.

Går til søksmål

I april blei det klart at tidlegare og noverande studentar går til søksmål mot staten for å få lisens og autorisasjon som psykolog i Noreg.

Per Andreas Bjørgan, studentane sin advokat, seier dei framleis er innstilt på å gå til sak mot staten. Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

Per Andreas Bjørgan, studentane sin advokat, trur støtta frå ESA vil styrke saka deira.

– Det er viktig å få denne støtta. Men ESA-søksmålet vil ikkje rette opp situasjonen for dei som har fått yrkeskarrieren si øydelagt og forsinka på grunn av denne saka. Vi går til sak for å konstatere at desse studentane har rettar i EØS-regelverket, og at vedtaka som er gjort i denne saka er ugyldige, seier Bjørgan.

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen (H. Foto: NRK

Statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet, Anne Grethe Erlandsen (H), seier dei vil vurdere saka og svare ESA innan svarfristen på tre månader.

– Vi har mottatt eit brev frå ESA om at dei har opna ei formell sak mot Noreg når det gjeld behandlinga av søknadar om godkjenning som psykolog frå kandidatar med utdanning frå Ungarn.