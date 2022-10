Psykiatrien: Ventetida for barn og unge øker

Mens kravet fra regjeringen er at ventetiden innen barne- og ungdomspsykiatrien skal være på maks 35 dager - må barn og unge i Møre og Romsdal nå vente i 85 dager. Ventetiden for barn og unge øker her i fylket.

Innenfor voksenpsykiatrien krever regjeringen at ventetiden maksimalt skal være 40 dager. Her har ventetiden i løpet av året gått ned fra 66 til 58 dager.

Dette fremgår av en rapport som setter de faktiske forhold opp mot kravene som stilles av sentrale myndigheter.