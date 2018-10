Provosert over Molde-ordføreren

Høyres ordførerkandidat i Ålesund, Dag Olav Tennfjord, er overrasket og provosert over at Molde-ordfører Torgeir Dahl går i mot et nytt soningssenter på Sunnmøre. Under møtet i fylkesutvalget mandag sa Dahl at han ikke vil støtte et nytt soningssenter på Sunnmøre - blant annet fordi han frykter at det vil fortrenge Hustad fengsel i Romsdal. Det er behov for to fengsel i Møre og Romsdal, sier Tennfjord. Han mener det skader arbeidet med nytt soningssenter at fylket ikke står samlet bak prosjektet.