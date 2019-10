Provosert over kampanje

Foreningen for tryggere ruspolitikk har fått kritikk etter å ha lansert en ny opplysningskampanje retta mot ungdom som ruser seg. På plakatene står det blant anna «Anette døde ikke da hun prøvde LSD. Hun hadde fått stoffet testa og visste hva hun tok.» Frode Tafjord fra Ålesund jobber med rusforebyggende arbeid og mista datteren Camilla etter inntak av GHB. Han er svært provosert over kampanjen. – Det satte sinnet mitt i kok og jeg har snakket med mange foreldre som sier de føler seg tråkket på. Disse plakatene ufarliggjør rus og det er helt feil vei å gå, sier Tafjord. Han skal nå be om et møte med folkehelseminister Sylvi Listhaug.