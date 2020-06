Provosert over debattklimaet

Dag Olav Tennfjord som representerer Høyre i formannskapet i Ålesund, er provosert over debattklimaet i debatten om vindmøller på Haramsøya. Han mener det har utviklet seg til en heksejakt der det ikke er rom for andre meninger. Formannskapet i Ålesund diskuterer akkurat nå et forslag til uttalelse der Ålesund kommune krever at byggestarten på Haramsøya blir utsatt i påvente av en ny støyrapport. Tennfjord får støtte fra varaordføreren i Ålesund, Vebjørn Krogsæter (Sp) som sier han er skremt over ordbruken i debatten.