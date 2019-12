Prøvetur på Sunnmøre

Hurtigruten sitt nye hybriddrivne ekspedisjonsskip MS Fridtjof Nansen har den siste tida gjennomført prøvetur i fjordane på Sunnmøre. Resultata er svært gode og Hurtigruten set no det avanserte skipet i drift tidlegare enn planlagt. MS Fridtjof Nansen er saman med søsterskipet MS Roald Amundsen verdas første hybriddrivne cruiseskip. Begge er bygde ved Kleven Verft i Ulsteinvik. Jomfruturen for MS Fridtjof Nansen var opphavleg planlagd frå Hamburg 1. april 2020. Når Hurtigruten no får skipet levert mot slutten av 2019, har dei bestemt seg for å legge til ei rekkje nye ekspedisjonscruise for det splitter nye skipet før dette. – Det har gått utruleg bra i haust. Sjølv gjennom ei krevjande og usikker tid ved verftet har vi klart å omstille oss på ein svært god måte, seier Kjetil Bollestad, administrerande direktør ved Kleven Verft.