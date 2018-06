Prøvetaking av skrantesjuke

Den omfattande prøvetakinga av hjort for å kartlegge om det er spreiing av den frykta skrantesjuka (GWR) skal halde fram i 16 kommunar i Møre og Romsdal. Vel 1100 prøver er tatt, men utan nye funn av sjukdomen, etter at ei gamal hjortekolle med skrantesjuke blei felt i Gjemnes i fjor. – Vi er heilt avhengige av at jegerar er ivrige og pliktoppfyllande til å ta ut dei prøvene, slik at vi får eit tal på kor utbreitt dette kan vere, seier Jan Peter Valde i Mattilsynet i Nordmøre og Romsdal.