Prøvesvar om kreftsyk pasient ble oversett

Behandlinga av en kreftsyk pasient i Kristiansund blei forsinket i åtte måneder fordi prøvesvarene ble oversett.

Statsforvalteren i Møre og Romsdal skriver at behandlinga av mannen var uforsvarlig, og at oppfølginga sviktet i flere ledd.

Det blir også vist til at liknende har skjedd før ved sjukehuset. Helse Møre og Romsdal har nå satt i gang rutiner for å unngå at det skal skje på nytt.