Prøver ut gratis buss i Ålesund

Fra 22.august blir det gjennomført eit forsøk med gratis buss i Ålesund, Giske og Sula i to månader. Det vedtok fylkestinget i dag. – Dette skjer for å få fleire til å ta buss, seier Randi Frisvoll frå KrF. Under pandemien har talet på passasjerar gått ned. Gratistilbodet blir satt i gang samstundes med at bompengeinnkrevinga startar i Ålesund og Frisvoll trur dette vil bidra til at fleire vil ta bussen.