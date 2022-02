Prøver å fikse lydproblem på bru

I dag starta arbeidet med å få retta opp i problemet med ulinga frå rekkverket på den nye Lepsøybrua i Ålesund i kommune. Det er spesielt når det bles kraftig at lyden kan høyrast godt over lange avstandar. Her kan du lese meir om det uventa problemet som oppstod etter opninga av Lepsøybrua.