Prøver å få ned kostnadane

Politikarane ønsker å få ned kostnadane på den planlagde Nerlandsøybrua i Herøy. Brua ligg inne i økonomiplanen, men fylkesutvalet har no sendt saka vidare til samferdselsutvalet som har møte 12. juni. Deretter skal den behandlast i fylkestinget. Saka var vore vanskeleg, seier leiaren i samferdselsutvalet, Kristin Sørheim (Sp). – Det er eigentleg ei kort bru som no hamnar på over 600 millionar. Vi skal fram til fylkestinget sjå på om det er mogleg å kutte kostnadar på det alternativet som Herøy kommune vil ha eller om vi kan få til eit alternativ langt eksisterande trase, seier Sørheim.