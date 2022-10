Prøvde å stikke av frå politiet

Ein mann i 30-åra er dømt til 30 timar med samfunnsstraff etter å ha prøvd å stikke av frå politiet under eit tannlegebesøk.

Mannen heldt på å sone ei straff i Ålesund fengsel då han fekk følge av fengselsbetjentar til tannlegen. Der prøvde mannen å springe mot utgangen slik at betjentane måtte stoppe han. Mannen sette seg så til motverje og det oppstod eit basketak. Mannen blei difor også dømt for vald mot betjentane.

Retten meinte at samfunnsstraff var den beste straffa for mannen, ettersom han no gjennomgår rusbehandling.