Prøvde å slukke brannen selv

Brannvesenet kan ikke redde bolighuset som brenner på Tustna og driver kontrollert nedbrenning, opplyser operasjonsleder Per Åge Ferstad. Huseieren prøvde selv å slukke brannen i starten, men kom seg ut. Han kan ha fått i seg noe røyk og er sendt til legevakt for sjekk, forteller politiet. Det er svært tørt i området og brannvesenet var redd for spredning til terrenget, men har nå kontroll på situasjonen.