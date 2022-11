Prøvde å hoppe med bil på Atlanterhavsvegen

Ein mann i starten av 20-åra er dømt til fengsel i to år og mistar førarretten i to år etter å ha køyrd for fort. Det var i september i år at mannen køyrde på Atlanterhavsvegen då han bestemte seg for å hoppe med bilen over ei av bruene på strekninga. For å få til dette køyrde mannen i 160 kilometer i timen. På toppen av brua hoppa bilen. Då bilen landa mista mannen kontroll over den. noko som førte til at bilen slo inn i autovernet og roterte 180 grader. Bilen roterte så ytterlegare 180 grader før den til slutt stoppa midt i vegbana.

Ifølge dommen var det totalt fire personar i bilen, men ingen av dei blei fysisk skadd. Bilen blei kondemnert som følge av hendinga. Retten meinte det var skjerpande at mannen hadde høg fart og med hensikt prøvde å få bilen til å hoppe. Retten meiner dette kunne ha ført til eit stort skadepotensial.