Prøvde å flykte fra politiet - dømt til fengsel

En mann i slutten av tenårene fra Hustadvika er dømt for å blant annet ha råkjørt og kræsja med en politibil.

Tidligere i år prøvde han å kjøre fra politiet, til tross for at politiet på flere måter prøvde å få han til å stoppe. Han kjørte veldig fort og tok flere forbikjøringer. Det endte med at han kolliderte med en politibil. Han forsøkte så å løpe fra politipatruljen. Mannen hadde heller ikke gyldig førerkort.

Han er nå dømt til 15 dagers fengsel og mister førerkortet i ni måneder.