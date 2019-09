Protesterer mot vindkraftanlegg

Mange vindkraftmotstandere har møtt opp i Brattvåg i dag for å protestere mot vindkraftanlegget som er planlagt på Haramsøya. NVE har godkjent de endelige byggeplanene for åtte vindturbiner på Haramsfjellet. I dag er kommunestyret innkalt til et ekstraordinært møte for å sende inn klage på detaljplanen på anlegget. Byggingen skal etter planen starte neste uke.