Protesterer mot sentralisering

Maritim forening for Søre Sunnmøre, MAFOSS, reagerer kraftig på at den nye kontoret til det sammenslåtte Garantiinstutttet for Eksportkreditt og Eksportkreditt, er foreslått lagt til Oslo. Det mener Mafoss er helt feil og viser til at bedrifter Møre og Romsdal er de største brukerne av disse garantiordningene i dag. Daglig leder Jan Thormodsæter håper opposisjonen i Stortinget kan sørge for at det nye kontoret kan legges til en sted langs kysten, fortrinnsvis Ålesund.