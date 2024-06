Protesterer mot kuttforslag i Molde

En knippe demonstranter har møtt opp for å protestere mot forslagene om kutt i seniortjenestene i Molde kommune.

– Vi protesterer fordi vi håper at Nobel seniorsenteret skal få lov å bestå. Det er mange som har behov for å gå der, og det er bra for det sosiale, sier Randi Haugsbø.

Kommunestyret skal møtes i ettermiddag for å avgjøre hvilke kutt som skal gjøres for å redde kommuneøkonomien.