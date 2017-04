Protesterer mot fotballbane rett ved kyrkjegarden

Det kan bli bråk om bygginga av den planlagde kunstgrasbana i Isfjorden i Rauma. For kommunen legg opp til å byggje fotballbane berre nokre få meter frå kyrkjegarden. Her har det truleg vore kyrkje og gravplass i 800–900 år.

Ifølgje soknerådet er området det viktigaste kulturminnet i bygda, og dei hevdar no at dei ikkje har fått informasjon om planane.

– Vi syns det har vore ein underleg framgangsmåte frå kommunen. Det er eit spesielt regelverk rundt så gamle kyrkje som Hen kirke og gravplassar, og vi ser ikkje at saka er behandla etter det regelverket, seier Magny Landre, som er leiar for Hen sokneråd.

Redd for uro på kyrkjegarden

Soknerådet har no klaga til Fylkesmannen og kommunen og hevdar saka er mangelfullt greidd ut. I klaga argumenterer dei med at gravplassen er eit sakralt område, der mange opplever sine tyngste augneblink i livet.

Den planlagde kunstgrasbana er tenkt plassert rett ved kyrkjegarden, og vil ifølgje idrettslaget bety ei betydeleg oppgradering. Men soknerådet er redd for støy rett ved kyrkjegarden. Foto: Jan P. Valde

– Vi er redde for at dei aktivitetane som følgjer med ei fotballbane, vil medføre støy og aktivitetar som blir til sjenanse for dei som er på kyrkjegarden og sørgjer, seier ho.

Dei er heller ikkje glade for planane om lysmaster og ballfangarnett, og skriv at dette vil bli svært skjemmande frå kyrkja og gravplassen.

Politikarane sa ja til bygging i februar

Formannskapet i Rauma sa 28. februar ja til bygging av kunstgrasbana, til 4,5 millionar kroner. Endeleg vedtak er planlagt i juni, og deretter bygging i sommarferien.

Rådmann Oddbjørn Vassli avviser at Hen sokneråd i Rauma burde fått meir informasjon om planane. Foto: Gunnar Sandvik / NRK

Rådmann Oddbjørn Vassli strekar under at politikarane så langt berre har tatt stilling til prosjektet reint økonomisk. Han seier han ikkje forstår reaksjon frå soknerådet.

– Nei, eg gjer eigentleg ikkje det. Idrettslaget prøvar å finne ut om det mogleg å byggje ei lita kunstgrasbane på eigedommen til skulen. Først undersøkjer dei finansieringa og så om det er mogleg å byggje dette etter plan- og bygningslova, seier Vassli.

– Har det gått litt fort i svingane?

– Nei, det vil eg ikkje seie. Det har gått normalt fort. Ei sak har ofte fleire spørsmål som må løysast, og her vil ein løyse spørsmåla i ei rett rekkefølgje, etter mitt syn, seier han.

Vil ha etterlengta kunstgrasbane

Det er Isfjorden Idrettslag som har bedt om å få byggje kunstgrasbane ved kyrkja. Dei har i mange år slite med å finne plass til dei 150 aktive fotballspelarane sine, og peikar på at området er snøfritt tidleg i sesongen.

Slik ser planane for den nye kunstgrasbana ut. Ho skal etter planen ligge rett ved kyrkjegarden utanfor Hen kirke i Rauma. Foto: Asplan Viak

Landre seier Hen sokneråd ikkje har noko imot ei fotballbane, men ikkje vil ha ho like ved kyrkja.

– Vi ønskjer at saka skal bli belyst og behandla etter gjeldande regelverk, og at ei plassering av ei fotballbane blir slik at ho ikkje blir til sjenanse for kyrkja og gravplassen, seier Magny Landre.