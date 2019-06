Prosjektleder for plansamarbeid

Merete Maurset (28) fra Frei er ansatt som prosjektleder for et nytt regionalt plansamarbeid på Nordmøre. Regionrådet starter et 3-årig prosjekt for å utvikle regionens samfunnsplanlegging. Maurset kommer fra stillingen som prosjektleder for ny skolestruktur i Kristiansund kommune. – Jeg ser fram til å ta del i dette viktige og spennende prosjektet, og bidra til å videreutvikle og styrke samfunnsplanleggingen på Nordmøre, sier hun.