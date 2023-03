Prosjekt sett på vent

Over 200 personar møtte opp i Ålesund til skipingsmøtet for aksjonen mot formuesskatt på arbeidande kapital. Dei som stod bak håpar å sette ein stoppar for skatt på pengar som er investerte i bedrifter, som dei meiner fører til færre investeringar og arbeidsplassar. Ein av dei, Knut Flakk, seier skatten har ført til at han har sett fleire prosjekt på pause.