Prosjekt for reint vatn i utviklingsland

NTNU har fått 6,7 millionar kroner for å forske på løysingar for reint vatn og betre sanitærforhold i utviklingsland. I sommar skal ei gruppe studentar til Ghana for å gjere praktisk arbeid.

Ein av studentane, Andreas Longva, seier han trur reisa vil gi dei eit anna syn på vatn og miljø. – Vi vil få nye tankar og idear som kan vere med på å løyse fleire av FN sine bærekraftsmål.