(Artikkelen blir oppdatert med forsvararen sin prosedyre).

(Bistandsadvokatane legg no fram krav om erstatning for klientane sine).

Mannen i femtiåra er tiltalt for å ha forleda unge gutar til å vise seg nakne framfor nettkamera, og å utføre seksuelle handlingar. Han er også tiltalt for å ha blotta seg i påsyn av mindreårige. Dette skal ha skjedd i samband med bilkøyring i nærleiken av skular i ålesundsområdet.

Mannen har chatta med mindreårige og er tiltalt for å ha utvist seksuelt krenkande åtferd overfor barn under 16 år. Til saman er det 21 fornærma i saka. Dei var mellom 6 og 15 år då handlingane skjedde.

Aktor Cathrin Remøy. Foto: Terje Reite / NRK

Mari Vik-Slettvoll er forsvarar for tiltalte. Foto: Terje Reite / NRK

– Det er ein grunntanke i lova om at barn under 14 år ikkje kan samtykke til seksuelle handlingar, sa aktor Cathrin Remøy og varsla at ho meiner handlingane mannen skal dømmast for krev ei streng straff. Etter den nye straffelova skal fleire av handlingane vurderast som valdtekt, la ho til. Saka blir imidlertid behandla etter gamal straffelov.

– Vi snakkar her om ei sak med stort omfang. Tiltalte har drive aktiviteten sin planmessig over lang tid. Og det er mange fornerma, sa aktor. Fleire av barna har vore redde i ettertid, la ho til.

Under etterforskinga blei det funne bilete, video og animerte grafiske framstillingar av mindreårige barn på datamaskinen til mannen.

– Dette er i stor grad grove bilde. Her er det ikkje berre poseringar men også bilete av overgrep. Ikkje alle er bilde av reelle personar, men grafiske framstillingar av overgrep. Men også desse bileta byggjer opp om ei interesse for overgrep, sa aktor.

Mannen har vedgått dei fleste faktiske forholda i tiltalen. Men han vedgår ikkje straffskuld for å ha forleda barna til å kle av seg og å utføre seksuelle handlingar.

Les også: Vedgjekk delvis straffskuld i overgrepssak

– Lokka og lurte barna

I si prosedyre la aktor vekt på at mannen har forleda mindreårige til å kle av seg og å utføre seksuelle handlingar med seg sjølve. Mannen skal ha vore naken i badekaret og tok kontakt med barna gjennom fleire chattesider på internett. Aktor hevda at det var tiltalte som var den pågåande parten som tok initiativ til chatte-kontakten.

– Forledelse handlar om ulike former for psykisk påverknad. Det handlar om lokking og luring, sa aktor Cathrin Remøy under si prosedyre. Ho viste blant anna til saker der vaksne har utnytta barn via internett.

Ifølgje aktor har forledelse av barn til å utføre seksuelle handlingar ei strafferamme på 3 år. Om det ligg føre skjerpa forhold kan straffa utvidast til 6 år. Aktor hevda at det ligg føre særleg skjerpande omstende ved fleire av punkta i tiltalen.

Under prosedyren viste aktor til fleire chatteloggar med uidentifiserte barn.

– Tiltalte spurte og masa om å få sjå dei nakne, sa aktor. Han ba også mindreårige om å begå overgrep mot andre, mindre barn. Det er heilt klart at han forleda barna, sa aktor.

– Sterkt skjerpande omstende

Aktor var ikkje i tvil om at den tiltalte forleda barna og at det ved fleire tilfelle låg føre sterkt skjerpande omstende. Mannen var naken og han spurte om både å få sjå barna nakne og at dei skulle utføre seksuelle handlingar.

– Det kan ikkje vere tvil om at tiltalte dreiv psykisk påverknad. Det som skjedde var eit psykisk press for så unge. Det er openbert at han forleda dei. Tiltalte kom med ein haug med forslag til kva dei kunne gjere, sa aktor.

Blotta seg ved skular

Det er 11 personar som er registrerte som fornærma i blottarepisodane. Mannen køyrde i bilen sin i arbeidstida og onanerte. Mange av desse køyreturane gjekk til skular i ålesundsområdet. Tiltalte har forklart at han ikkje tok kontakt med mindreårige. Målet var å sjå, ikkje å bli sett. Vitne har imidlertid forklart at mannen sat i bilen, utan bukse på og såg på dei mens han utførte seksuell handling med seg sjølv.

– Tiltalte vedgår forholda der det ikkje er nokon veg utanom. Men han vedgår ikkje når han meiner at politiet ikkje har nok prov. Det det er berre hypotetisk muligheit for at det kan vere andre barna har forklart seg om, sa aktor om eitt av tilhøva som mannen ikkje vedgår straffskuld for.

(Artikkelen blir oppdatert med forsvararen si prosedyre)