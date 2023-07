Promillekøyrde med to barn i bilen

Ein mann i 30-åra i Ålesund er dømd til fengsel på vilkår i 16 dagar for promillekøyring i sommar. I bilen sat både sambuaren og to barn, og retten ser alvorleg på at han hadde fleire passasjerar med. Mannen forklarte at han ikkje tenkte på at han hadde drukke kvelden før. Han må betale 63 000 kroner i bot og misser førarkortet.