Promillekjørte med barn i bilen

Kvinne i 30-årene dømt for promillekjøring etter å ha blitt stoppet av politiet ved Moa en søndagsmorgen i april. I baksetet satt to barn. Resultatet på promilleprøven viste 0,56 i promille. Hun tilstod å ha drukket en del kvelden før, og fikk derfor strafferabatt. Kvinnen må likevel betale 40.000 kroner i bot og klare seg uten førerkort i seks måneder. I tillegg ble hun dømt til betinget fengsel i 16 dager, med prøvetid på to år. Det skriver Sunnmørsposten.