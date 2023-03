Promille og manglande førarkort

Ein mann i 50-åra frå Sunnmøre er tiltalt for ei rekke brot på vegtrafikklova. Tre gongar skal han ha køyrt bil sjølv om han hadde teke narkotiske stoff tilsvarande over 1,2 i promille. Fem gongar skal han ha køyrt ein bil utan å ha førerkort. Og to gongar skal han ha køyrt for fort. I det eine tilfellet vart han målt til 92 km/t i 60-sona. I tillegg skal han to gongar ha blitt teken for oppbevaring av narkotika.