Programmet for RaumaRock er klart

RaumaRock lanserer i dag de siste artistene som er klare for RaumaRock 2020. OnklP & De Fjerne Slektningene er headliner fredag kveld, Nora Legrand, Snøstorm og Rauma Rockeband er også klare for festivalen. Fra før av er blant annet Postgirobygget, Seigmen, DDE og Odin Landbakk klare for festivalen.