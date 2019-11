Program mot ruspåverka køyring

Ein mann i 60-åra frå Nordmøre er dømt til 36 dager i fengsel etter at han ifølge domen køyrde med høg promille. Ein time etter køyringa hadde mannen ein promille på 2,89. Retten har bestemt at straffa skal vere på vilkår mot at mannen gjennomfører eit program mot ruspåverka køyring. Mannen mistar førarretten i tre år.