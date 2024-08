Problemer med vannverk

Det har lørdag vært problemer med vannet i hele gamle Midsund kommune, melder Romsdals Budstikke. Ifølge Vegard Øverås Lied, som er avdelingsleder for drift vann i Molde vann og avløp, har de fått veldig mange telefoner om problemet som rammer ca. 1700 personer.

Like etter klokka 17:00 ble det opplyst at feilen er funnet og at vannverket nå produserer vann igjen.

I og med at hovedledningsnettet er tømt, så vil det ta litt tid før alle abonnentene har fått vannet tilbake.