Problemer med kjørebro

A-ruten på sambandet Larsnes-Åram-Voksa-Kvamsøya er innstilt på grunn av tekniske problemer med kjørebro på Åram. Problemene gjør at ferga ligger fast i kjørebro, skriver Norled.

– Service-personell er tilkalt for utbedring av feil, men det er uvisst hvor lang tid dette tar, skriver de.

Katrine Meldahl som er fergesjef i Norled skriver i en SMS til Sunnmørsposten at bilene ikke kan kjøre i land på grunn av kjørebroa sin posisjon, men at passasjerene har fått mulighet til å gå på land, men at det skal være rundt 20 passasjerer igjen på ferga.

I en oppdatering skriver Norled at en passasjerbåt vil bli satt inn i rute klokken 19:50 fra Larsnes. Den vil gå inntil at feilen er rettet.

– En må påregne at ferjestø ikke er utbedret før tidligst klokken 21:00, skriver de.