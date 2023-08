Problem med nødvarsel

Fleire fekk nødvarsel om ekstremvêret Hans sjølv om dei ikkje var i berørte område. Andre fekk varsel fleire gongar. No vil myndigheitene vite kva som skjedde.

– Det er viktig at nødvarslene ikkje opplevast som støy eller unødvendige. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap og politiet, samlar nå informasjon om kva som skjedde for å evaluere og lære.

Det seier seksjonssjef Torgeir Haugen i Politidirektoratet i ein pressemelding.