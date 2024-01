Problem med innlogging

Helseplattforma AS melder at det for tida er vanskar med å logge seg inn i brukar-appen Helsa Mi. Mange som prøver å logge seg inn får berre ei feilmelding med ein kode og ein beskjed om at tenesta ikkje er tilgjengeleg. Helseplattforma beklagar feilen og bed dei som skal ha videokonsultasjon gjennom dette systemet om å ta kontakt på telefon. Appen Helse Mi er brukarane sin veg inn i systemet til mellom anna timeavtalar og journal.