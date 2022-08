Prisen auka med 700 millionar

Prisen for reinseanlegg og overføringsanlegg på Kvasnes er no kvalitetssikra, og prosjektprisen på anlegget har auka med 700 millionar kroner, skriv Sula kommune og Ålesund kommune i ei pressemelding.

Formannskapa i Sula og Ålesund fekk måndag føremiddag lagt fram rapporten frå Norconsult som har gått gjennom prisanslaga i forprosjektet. Politikarane sa i fjor ja til miljøprosjektet som skal gi reinare fjordar og sikre utvikling i regionen. Den nye prosjektkostnaden er no berekna til 1,8 milliardar kroner. Rundt 200 millionar kroner av auken er på grunn av prisstigning. Mesteparten av auken er knytt til at ein no har meir kunnskap fordi det er gjort meir detaljerte vurderingar av usikkerheitsmoment som kan påverke prosjektet.