Dette er opp frå 3,3 prosent i september. Oppgangen er på 0,7 prosentpoeng. Kjerneinflasjonen auka frå 5,7 til 6 prosent.

– Dette var langt over forventningane. Det var ein klar auke som var større enn venta, seier sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Sparebank 1 Markets.

– Dette er nok eit tal som heller mot at Noregs Bank hevar renta i desember. Det var ein kraftig auke i prisane på månadsbasis frå september til oktober sjølv om vi ser bort frå straumprisane som steig, seier Magnussen.

Sjeføkonom Harald Magnus Andreassen trur tala hellar mot at Noregs bBank hevar renta i desember. Foto: CF-WESENBERG

– Må tappe sparekontoen

På ein matbutikk ved høgskulen i Molde er Filip Ketil Hoset tidleg i gang med handlinga. Han seier han kjenner på prisauken.

– Definitivt. Det endar no med at eg må tappe sparekontoen. Eg må jobbe ein del meir. Eg er student, so det blir ein del fleire vakter i helgene. Eg skulle gjerne gjort litt andre ting, men det endar med at eg jobbar, seier Hoset.

Filip Ketil Hoset er student i Molde. Prisauke og truleg høgare rente fører til at han må tære på sparekontoen, seier han. Foto: Roar Jonny Strøm / NRK

– Betydeleg endring

Også rente- og valutastrateg Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken ser at det no er meir sannsynleg at Noregs Bank hevar renta i desember.

– Dette var såpass tilbake på det sporet som Noregs Bank såg for seg i september. Endringa er betydeleg, seier han.

Noregs Bank forsøker å presse ned prisveksten til ein årsvekst på 2 prosent. No er den underliggande prisveksten på 6 prosent, ifølgje SSB.

Målet med rentehoppet dei siste to åra er mellom anna at det skal dempe suget i økonomien etter varer og tenester, slik at bedriftene må bremse prisaukingane for å få solgt varer.

Før Noregs Bank skal ha rentemøte i desember vil endå eit pristal kome. Dessutan vil dei få ei viktig løypemelding av bedriftene i Noregs Bank sitt regionale nettverk. Det kan bli avgjerande for om renta skal opp att, ifølgje Knudsen.

– Oppdateringa frå det regionale nettverket går meir på realøkonomien og kva ein ventar av både vekst, sysselsetting, lønsemd og prisplanar framover, seier Knudsen.

Nils Kristian Knudsen i Handelsbanken: – Prisauken er betydeleg. Foto: Handelsbanken

Økte matpriser Sammenligningen av matvarepriser og lønnsutviklingen sier noe om du får mer, mindre, eller like mye for pengene. Når utviklingen på matvarepriser er høyere enn lønnsutviklingen betyr det at maten har blitt dyrere. Begge tallene er gjennomsnitt for angitt periode. Les mer om kilder og forbehold her. Hvor mye matprisene har økt det siste året, sammenlighet med lønnsutvikling Matvarer Okt 2022 – okt 2023 + 8,5 %

Lønnsutvikling Anslag for 2023 + 5,5 %

– Kalddusj

Sjeføkonomi SpareBank 1 SR Bank, Kyrre M. Knudsen poengterer at tala viser ein oppgang i den samla inflasjonen. Han påpeikar at nivået på inflasjonen er vanskeleg å fastslå presist fordi energiprisane varierer.

– Dette er ein kalddusj for oss som håper at vi er på rentetoppen. Sannsynlegheita for renteheving i desember har auka. Men det er framleis nedkjøling i norsk økonomi, og det kjem fleire inflasjonstal før neste rentemøte i Noregs Bank, seier han.

– Aukar for fort

I ein av butikkane i Molde er student Fredrik Ansnes i ferd med å gjere dagens innkjøp. Han har merka at auka prisar har gjort innhogg i lommeboka.

– Eg er student og tenkjer over prisauken ofte. Eg legg merke til det kvar gong eg handlar. Prisane aukar litt for fort, seier Ansnes.

Student Fredrik Ansnes: – Prisane aukar alt for fort. Foto: Roar Jonny Strøm / NRK

Svak norsk krone

Dei siste åra har den norske krona svekka seg med kring 20 prosent mot euroen. Krona har også tapt seg med 25 prosent mot den amerikanske dollaren.

Samstundes fryktar fleire økonomiekspertar at den svake kronekursen kan gje oss høgare inflasjon fram i tid, og at dette også kan påverkedet norske rentenivået.

Onsdag denne veka kosta ein euro 12,1 norske kroner. Dette justerte seg ned til under 12 kroner etter nokre timar.

Redusert prisvekst i september

Prisane steig også i september, men langt mindre enn det både Noregs Bank og dei fleste økonomikommentatorane hadde venta. Prisveksten var overraskande låg, og det blei skapt ei forventning om at auken i renta har hatt ønska effekt og at renteauke resten av 2023 blei mindre sannsynleg.

2. november i år valde Noregs Bank å halde renta uendra på 4,2 prosent. Sentralbanksjef Ida Wolden Bache varsla samstundes at styringsrenta kom til å bli sett opp i desember.