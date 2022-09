Pris til Viti

Musea på Sunnmøre, Viti, har vunne Norsk publikumsutvikling sin nasjonale pris «UTVIDAR». I grunngjevinga heiter det at musea får prisen for arbeidet med å styrke posisjonen sin i lokalbefolkninga. Dette gjer Viti ved å senke tersklane for grupper som normalt ikkje deltek i det offentleg finansierte kulturlivet.

Norsk publikumsutvikling har som formål å styrke posisjonen til kunst og kultur i samfunnet.