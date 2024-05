Pris til strandryddar frå Giske

Strandryddaren Ina Giske frå Giske (bildet) har fått tildelt organisasjonen «Hold Norge Rent» si utmerking «Gullklypa». Giske fekk tildelt Gullklypa i konkurranse med fire andre kandidatar i Noreg.

Gullklypa er ein heider til ei eldsjel eller organisasjon som har gjort ein ekstraordinær innsats mot forsøpling.

Ina Giske har arbeidd med formidling og kunnskapsdeling mot marin forsøpling sidan 2007. I 2019 skreiv ho barneboka «Sjøhesten Hippo og plasten i havet» for å motivere barn til å ta vare på havet.

I grunngjevinga står det også at ho har inspirert mange til å rydde strender og nabolag for søppel. Ho har også sørga for ein konteinar der kystfiskarar kan levere marint avfall. Mykje av aktiviteten til Ina Giske har vore tilknytt organisasjonen Plastfritt Hav.

Giske fekk tildelt prisen under ei tilstelling i Bergen i formiddag.