Pris til Smøla Produksjonslag

Smøla Produksjonslag fikk i dag bedriftsutviklingsprisen i landbruket for 2018 i Møre og Romsdal. Samvirket produserer Smølagulrot og andre grønnsaker, under merkevaren Smølagrønt. Styreleder Odd Harald Soleim sier prisen er en inspirasjon for videre arbeid. Prisen blir hvert år delt ut av Innovasjon Norge og de fylkesvise vinnerne mottar 50 000 kroner. Det skal også være en nasjonal konkurranse i januar 2019.