Pris til Skarbø gard

Skarbø Gard i Stranda får bedriftsutviklingsprisen 2022 i Møre og Romsdal. Innovasjon Norge skriv at prisvinnarane gjennom mange år har arbeidd hardt og målbevisst for å kome dit dei er i dag. Og i dag er produkta frå Skarbø Gard kjende over det meste av landet. I 2017 selde dei den første eigenproduserte osten og året etter selde dei første parti med eplesider.