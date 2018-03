Pris til Sigrid

Sigrid Raabe vant prisen for Årets gjennombrudd i populærmusikk under Musikkforleggerprisen 2018, på Sentralen i Oslo. – Å vinne årets gjennombrudd er veldig stort for meg, sier Sigrid, som takket teamet sitt, sanglærere, pianolærere og spesielt Martin Sjølie. Jeg føler meg veldig heldig som har et så fint team rundt meg, og jeg er veldig glad i dere alle sammen, sa Sigrid i takketalen fra London. Musikkforleggerprisen retter fokus mot opphavere, forlagt på norske og internasjonale musikkforlag, som er skapere av låter og verk som har bemerket seg i 2017.