Pris til Ørsta-verksemd

Fugl føniks i Ørsta er kåra til årets glutenfrie serveringsstad 2020 av Norsk cøliakiforening. I grunngjevinga får dei blant anna skryt for eit godt utval, at dei har eit eiga glutenfrie kjøkken, tydeleg merking og mykje glutenfri bakst. – Å få denne prisen betyr mykje for oss! Det er kjekt å få igjen noko for det arbeidet vi gjer, seier sals og marknadssjef Ingrid Foldal i ei pressemelding.