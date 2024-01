Pris til Leif Olav Alnes

Friidrettstrenar Leif Olav Alnes blei kåra til «Årets trenar» under Idrettsgallaen i kveld. Dette er fjerde gong at trenaren til Karsten Warholm har vunne prisen.

– Det er mange å takke. Eg burde kanskje takke Pep Guardiola for at han ikkje er norsk, sa Leif Olav Alnes frå scenen – til latter frå salen.

Sist han vann prisen var for fire år sidan. Warholm og Alnes har blitt ein folkekjær duo, ikkje berre på grunn av suksessen på løpebanen, men også kameratskapet mellom dei to.

Warholm var med på å dele ut prisen til sin eigen trener. Det gjorde han saman med parautøvar Jesper Saltvik Pedersen.

– Eg hadde ikkje vore der eg er i dag utan min trenar, sa Warholm frå scena.