Pris til Helsesista

Tale Maria «Helsesista» Krohn Engvik frå Ålesund fekk i dag prisen Årets sosiale medier-personlighet under Social Media Days. Til Kampanje.no seier ho at prisen betyr veldig mykje fordi det viser at bransjen forstår verdien av det seriøse arbeidet ho gjer.