Pris til Havila Capella

Kystruteskipet Havila Capella ble i dag tildelt utmerkelsen Next Generation Ship Award på Nor-Shipping utstillingen på Lillestrøm. I begrunnelsen for prisen heter det at skipet er spekket med bærekraftige nyvinninger. Havila Capella har blant annet verdens største batteripakke for skip