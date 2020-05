Pris til Harvest Magazine

Prisen «Årets fjellgeit» går i år til Harvest Magazine. I år er det 20-årsjubileum for Norsk Fjellfestival. Harvest vil ta imot heidersprisen under festivalen i juli. – Nettmagasinet Harvest har sidan oppstarten i 2013 posisjonert seg som ein av landets viktigaste stemmer i arbeidet for å framheve verdien av natur, friluftsliv, naturglede – og miljømedvit i brei samanheng, skriv festivalen i grunngivinga.