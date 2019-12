Prioriterer ikke omprofilering

Ålesund kommune prioriterer ikke å bruke penger på omprofilering nå. Gamle kommunenavn vil derfor leve videre på husvegger og bildører når fem kommuner blir til en kommune ved årsskiftet. Rådmann Astrid Eidsvik sier at de har prioritert at andre saker er viktigere å få på plass til den nye storkommunen trer i kraft. Hun sier at også at det var umulig å få bestilt inn nye skilt før kommunestyret gjorde vedtak om kommunevåpen. Hun er ikke bekymret over at omprofileringen ikke er klar fra dag én. – Å bygge kultur handler om mye mer enn bare skilting, sier Eidsvik.